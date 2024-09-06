Galler Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Galler Türkiye maçı şifresiz mi?

Galler Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Galler Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı bu akşam oynanacak. Galler Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler Galler Türkiye hangi kanalda, maçı hangi kanal veriyor merak ediyorlar. Peki, Galler Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Galler Türkiye maçı EXXEN TV8 şifresiz mi şifreli mi araştırılıyor. Futbol severler Türkiye Galler maçını hangi kanal verecek, TRT 1 mi araştırıyor. Bu akşamki Galler Türkiye maçı hangi kanalda? İşte Galler Türkiye yayın bilgisi haberimizde!

GALLER TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galler Türkiye maçını EXXEN platformu ve TV8 kanalı canlı olarak veriyor. Galler Türkiye maçı, maçın başlama saatinden itibaren TV8'den şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

GALLET TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı televizyonda TV8 kanalında yayınlanacak. İnternetten Galler Türkiye maçını EXXEN platformundan veya TV8 resmi internet sitesinden canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galler Türkiye maçı şifresiz olarak canlı yayınla saat 21.45'te TV8'de yayınlanacaktır. EXXEN üyeliği olanlar platform üzerinden Galler Türkiye maçını canlı izleyebilirler.

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.