Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı

Demokratik Kongo ile Fas'ın karşı karşıya geldiği kadınlar milli Futbol maçında Galatasaray forması giyen Ruth Kipoyi, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılınca çılgına döndü.

RAKİBİNE YUMRUK ATTI

Kipoyi, karşılaşmanın 62. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Rakip futbolcu Yasmin Mrabet'ten tepki gören 26 yaşındaki futbolcu sinirlerine hakim olamadı ve Faslı futbolcuya yumruk attı.

MRABET'TEN AÇIKLAMA

Mrabet, yaşananların ardından yaptığı açıklamada Kipoyi'nin hareketinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

KIPOYI ÖZÜR DİLEDİ

Kipoyi ise açıklamasında, "Dünkü hareketlerim beni temsil etmiyor. Soğukkanlılığımı kaybettim ve kendimi hayal kırıklığına uğratacak şekilde davrandım. Yasmin'e içten özürlerimi sunuyorum. Çok üzgünüm. Bundan ders çıkarmalıyım ve daha iyi bir insan olmalıyım" ifadelerini kullandı.