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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupaya bu turda veda etti. Galatasaray'ın bu mağlubiyeti, kupadan elenmesine sebep oldu.

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın kazananı Fatih Karagümrük oldu. Mücadeleyi kazanan Fatih Karagümrük yarı finalde, RAMS Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya bu turda veda etti.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MKE Ankaragücü Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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