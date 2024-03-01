Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak?

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Maçın kazananı Fatih Karagümrük oldu. Mücadeleyi kazanan Fatih Karagümrük yarı finalde, RAMS Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya bu turda veda etti.