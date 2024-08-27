GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE! Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
Galatasaray- Young Boys maçının izleme linki merak konusu oldu. Futbol severler, karşılaşmayı HD ve şifresiz izleyebilecekleri bir link arıyorlar. Maçın canlı yayın bilgileri ve detayları araştırılıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi detaylar merak ediliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Galatasraay- Young Boys rövanş maçı hangi kanalda?Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı?
GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE!
GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play- off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 7 TAKIM BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları yarın ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.
Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bugün:
22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)
22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)
28 Ağustos Çarşamba:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)
22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)