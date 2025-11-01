Haberler

Süper Lig'in nefes kesen derbisinde Galatasaray ve Trabzonspor, sahada kozlarını paylaştı. Maçın kritik anları, kaçan goller ve öne çıkan pozisyonlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı özeti izle: Galatasaray - Trabzonspor maçı özeti, maçta neler oldu?

Süper Lig'in heyecan dolu derbisinde Galatasaray ile Trabzon spor karşı karşıya geldi. Peki, maçta neler yaşandı? Goller, kritik pozisyonlar ve öne çıkan anlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 1 Kasım 2025 tarihli maçın detaylı özeti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ÖZETİ

Süper Lig'in 1 Kasım 2025 tarihli derbisinde Galatasaray ile Trabzon spor 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol yollarında etkili olamazken, kaleciler ve savunmalar öne çıktı. Tempo yüksek geçen mücadelede, taraftarlar tribünlerde takımlarını coşkuyla destekledi.

Maç boyunca tempo yüksek olsa da kaleciler ve savunmalar öne çıktı, taraftarlar ise tribünlerde takımlarını coşkuyla destekledi. Bu skorla birlikte her iki takım da puanını aldı; Galatasaray evinde puan kaybetmeden liderlik yarışını sürdürürken, Trabzon spor deplasmanda önemli bir puan kazanmış oldu.

Derbi heyecanı, futbolseverler tarafından sosyal medya ve spor sitelerinde uzun süre tartışıldı. Her iki takımın teknik direktörleri maç sonrası açıklamalarda bulunarak oyuncularının performansını değerlendirdi ve gelecek maçlar için stratejilerini paylaştı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Maç, 1 Kasım 2025 tarihinde oynandı. Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilen bu kritik derbi, futbolseverler tarafından uzun süredir merakla bekleniyordu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da gol atmayı başaramadı ve maç puan kayıplarıyla sona erdi.

