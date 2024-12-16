Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Trabzonspor maçı, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu mücadele, hem zirve yarışını hem de Trabzonspor'un toparlanma çabasını yakından ilgilendiriyor. Maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi bugün saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza