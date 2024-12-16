Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET

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GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Trabzonspor maçı 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Trabzonspor maçı 16 Aralık 2024 günü oynandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.