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Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Galatasaray Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Trabzonspor maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Trabzonspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Trabzonspor maçını Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Trabzonspor 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Trabzonspor maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

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