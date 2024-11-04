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Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL!

Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL!
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Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak olan futbol maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? Futbol severler bu önemli maça katılmak için bilet almayı bekliyor.

Galatasaray ve Tottenham arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için futbolseverlerin bilet heyecanı başladı. Bu önemli maçın biletleri ne zaman satışa çıkacak ve nasıl temin edilebilecek sorusu taraftarlar arasında büyük bir merak konusu oluyor. Özellikle Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan bu mücadelede Galatasaray, seyircisinin desteğini arkasına alarak sahaya çıkmayı planlıyor. Taraftarlar, biletlerini temin ederek bu unutulmaz karşılaşmanın bir parçası olmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray- Tottenham Avrupa Ligi maç bileti henüz satışa çıkmadı. Biletler satışı çıktığında haberimize ekleyeceğiz.

Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL!

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL!

GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham Hotspur ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında karşılaşacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

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