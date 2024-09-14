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Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

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Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor. Galatasaray Rizespor maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Galatasaray Rizespor hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Galatasaray Rizespor maçı yayını...

Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Galatasaray Rizespor hangi kanalda, araştırıyor. Peki, GS Rize maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Galatasaray Rizespor maçı yayını!

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rizespor maçı uyduda Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Bein Sports 1'den canlı izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports 1'den veya TOD TV'den Galatasaray Rizespor maçını canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY RİZESPORMAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 20.00 başlayacak olan Trendyol Süper Lig Galatasaray Rizespor maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden Bein Sports 1 kanalı ile internetten ise hem Bein Sports resmi internet sitesinden hem de TOD TV platformundan telefon, televizyon, tablet ile Galatasaray Rizespor maçını canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY RİZESPORİLK 11

Galatasaray Rizespor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'ler birazdan belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray Rizespor maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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