Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray PAOK maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam PAOK ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın PAOK ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte PAOK Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY - PAOK İLK 11

Galatasaray'ın PAOK maçı 11'leri belli oldu:

Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, Osimhen.

GALATASARAY PAOK YEDEKLER

Galatasaray'ın PAOK maçı yedekleri şu isimlerdir:

Batuhan, Atakan, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Berat, Efe, Metehan

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray PAOK maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile güncellemelisiniz.

GALATASARAY - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı saat 22.00'de başlayacak.