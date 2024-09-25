Galatasaray PAOK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS PAOK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray PAOK maç özeti! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray PAOK maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray PAOK maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray PAOK maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray PAOK özet videosu haberimizde...

GALATASARAY PAOK MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY YOUNG BOYS ÖZET

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GALATASARAY PAOK ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray PAOK maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray PAOK maçı 25 Eylül 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray PAOK maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.