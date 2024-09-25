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Galatasaray PAOK 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Galatasaray PAOK 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?
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Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i merak ediliyor. Galatasaray PAOK muhtemel 11 belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray PAOK maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte GS PAOK muhtemel 11!

Galatasaray PAOK ilk 11! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i merak ediliyor. Galatasaray PAOK muhtemel 11 belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray PAOK maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte GS PAOK muhtemel 11 haberimizde!

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Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i şu şekildedir:

Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Galatasaray PAOK 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

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RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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