Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maçı 27 Kasım Pazar günü İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY NEF - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 20:30'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.