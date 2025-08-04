Galatasaray Masterclass Transfermarkt listesi nedir?

Galatasaray Masterclass Transfermarkt listesi nedir?
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Transfermarkt, 2025/26 yaz transfer dönemi puanlamasında Galatasaray'ın şu ana kadarki transferlerini "MASTERCLASS" seviyesinde değerlendirdi. Peki, Galatasaray Masterclass Transfermarkt listesi nedir?

Transfermarkt, 2025/26 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gerçekleştirdiği transferleri "MASTERCLASS" seviyesinde değerlendirdi. Bu övgüye layık görülen diğer kulüpler arasında Real Madrid ve Liverpool gibi devler yer alıyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER PERFORMANSI NEDEN MASTERCLASS SEVİYESİNDE?

Galatasaray'ın bu yaz gerçekleştirdiği transfer hamleleri, stratejik ve etkileyici bulundu. Transfermarkt'ın bu değerlendirmesi, sarı-kırmızılı ekibin hem yıldız oyuncuları kadrosuna katması hem de geleceğe yönelik akıllı yatırımlar yapmasından kaynaklanıyor.

MASTERCLASS STATÜSÜNDEKİ DİĞER TAKIMLAR KİMLER?

Galatasaray'la aynı kategoride değerlendirilen Real Madrid ve Liverpool gibi kulüpler, transfer döneminde büyük ses getiren imzalara imza attı. Bu da Galatasaray'ın Avrupa'nın en iddialı takımlarıyla aynı ligde anılmasını sağladı.

İşte o liste:

Galatasaray Masterclass Transferfermarkt listesi nedir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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