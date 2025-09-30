Galatasaray Liverpool maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i!

Avrupa futbolunun en heyecan verici gecelerinden biri için geri sayım başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Liverpool'u ağırlıyor. Peki, Galatasaray'ın Liverpool maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Liverpool maç kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Galatasaray Liverpool maç kadrosuna dair tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Liverpool mücadelesi 30 Eylül Salı günü oynanacak ve Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Müsabaka, RamS Park'ta gerçekleşecek. Maçı yönetecek hakem, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin olarak belirlendi. Turpin, uluslararası arenada birçok kritik karşılaşmayı yönetmiş deneyimli bir isim olarak biliniyor.

Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubun kaderini de belirleyecek olması açısından büyük önem taşıyor. Hem Galatasaray hem de Liverpool için puan kaybı lüks değil.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca dijital platformlardan da yayınlanacak. Taraftarlar, maç öncesi istatistikleri, muhtemel 11'leri ve saha içi analizleri takip ederek karşılaşmayı daha detaylı şekilde deneyimleyebilecek.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ KADROSU

Galatasaray ve Liverpool, sahaya güçlü kadrolarla çıkmaya hazırlanıyor. Her iki takımda da son haftaların formda oyuncuları yer alıyor. İşte güncel kadrolar:

Galatasaray Kadrosu:

Uğurcan

Singo

Sanchez

Abdulkerim

Jakobs

Torreira

İlkay

Lemina

Barış

Yunus

Osimhen

Liverpool Kadrosu:

Alisson

Konate

Van Dijk

Bradley

Mac Allister

Gravenberch

Szoboszlai

Wirtz

Salah

Ekitike

Her iki takımda da hem defans hem de hücum hattı açısından kritik isimler bulunuyor. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen ve Yunus gibi hızlı oyuncuları, Liverpool'un Van Dijk ve Alisson gibi deneyimli savunmacılarını zorlayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY'IN LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maç öncesi teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler de merak konusu. Galatasaray tarafında son antrenmanlarda yapılan çalışmalara göre, olası ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Singo, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs

Orta Saha: Torreira, İlkay, Lemina

Hücum: Barış, Yunus, Osimhen

Liverpool cephesinde ise, Salah ve Ekitike'nin hücum hattında yaratacağı baskı dikkat çekiyor. Van Dijk ve Alisson'un savunmadaki liderliği, Liverpool'un maç boyunca güven vermesini sağlayacak.