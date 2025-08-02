Galatasaray Lazio maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Osimhen kadroda mı?

Galatasaray Lazio maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Osimhen kadroda mı?
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Galatasaray Lazio maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Lazio maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Lazio ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Lazio muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Galatasaray Lazio maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Lazio maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Laziomaçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Lazio ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Lazio muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde!

GALATASARAY LAZİO MAÇ KADROSU 11'LERİ

Galatasaray'ın Lazio 11'i belli oldu:

Günay, Jakobs, Davinson, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Sane.

Galatasaray Lazio maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Osimhen kadroda mı?

GALATASARAY LAZİO MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı hazırlık maçında Osimhen'in forma giymesi beklenmiyor. Yıldız oyuncunun takıma yeni katılmış olması ve antrenman eksikliği nedeniyle riske atılmayacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY LAZİO SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lazio maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve TV100 ile S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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