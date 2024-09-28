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Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Kasımpaşa ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Kasımpaşa Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Kasımpaşa ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Kasımpaşa Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY KASIMPAŞA İLK 11

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray 11: Muslera, Jelert, Nelsonn, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Kerem Demirbay, Sallai, Yunus, Icardi, Osimhen.

Kasımpaşa 11: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

GALATASARAY KASIMPAŞA YEDEKLER

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı yedekleri şu isimlerdir:

Günay, Sánchez, Mertens, Berkan, Kaan, Torreira, Batshuayi, Barış, Efe, Metehan

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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