Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Galatasaray'da gösterdiği performansla göz kamaştıran Alman yıldız Leroy Sane, yeniden Almanya Milli Takımı'na çağrıldı.

  • Leroy Sane, Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan son milli takım kadrosuna seçildi.
  • Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergiledi.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan son milli takım kadrosunda Leroy Sane'nin ismine de yer verildi. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon gösterdiği etkileyici performansın ardından gelen milli davet, Galatasaray cephesinde büyük sevinç yarattı.

GALATASARAY PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergileyen Sane, hücum hattındaki üretkenliğiyle takımın en kilit isimlerinden biri oldu. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın özellikle son dönemdeki çıkışını göz önünde bulundurarak Sane'yi kadroya dahil ettiği belirtildi.

