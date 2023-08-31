Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Böylece sporseverler tarafından merak edilmekte olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? Tüm torbalar netleşti!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Sorusu, merak ediliyor ve bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? Tüm torbalar netleşti!

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın yer almakta olduğu torba içerisindeki takımlar ise şöyle;

Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TOBADA HANGİ TAKIM VAR?

İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:

1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens