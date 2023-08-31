Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları tarihleri! (MAÇ TAKVİMİ)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri belli oluyor. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın ŞL grup aşaması maç tarihleri de netleşmiş olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları tarihleri ne zaman? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçları takvimi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları tarihleri! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maç tarihleri belli oluyor. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın ŞL grup aşaması maç tarihleri de netleşmiş olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup maçları tarihleri ne zaman? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçları takvimi haberimizde...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecektir. Bu aşamada 6'sı play-off'tan gelmek üzere 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecektir. Gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

Grup maç tarihleri

1. Maç Günü: 19-20 Eylül 2023

2. Maç Günü: 3-4 Ekim 2023

3. Maç Günü: 24-25 Ekim 2023

4. Maç Günü: 7-8 Kasım 2023

5. Maç Günü: 28-29 Kasım 2023

6. Maç Günü: 12-13 Aralık 2023

4 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da çekilen kurada temsilcimiz A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle; A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV,

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp

FORMAT NASIL OLACAK?

Her takım çift devreli lig usulü ile grubunda 6 maç yapacaktır. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşaması Son 16 turu, üçüncü bitirenler 2023-24 UEFA Avrupa Ligi eleme aşaması play-off turuna dahil olurken, sonuncu bitirenler ise Avrupa kupalarına veda edecektir.

Puan Eşitliği

Normal futbol puan sistemi (galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0) uygulanır. İki veya daha fazla takımın puan eşitliğinde ise sırasıyla: İlgili takımlar arasındaki maçlardaki puan durumu İlgili takımlar arasındaki maçlardaki gol averajı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki atılan gol sayısı İlgili takımlar arasındaki maçlardaki deplasman golleri sayısı 1-4 kriterler uygulanmasına rağmen iki takım arasında hala eşitlik varsa 1-4 kriterler iki takım için yeniden uygulanır. Hala eşitlik varsa: Grup geneli gol averajı Grup geneli atılan gol sayısı Grup geneli deplasman golleri sayısı Grup geneli galibiyet sayısı Grup geneli deplasman galibiyeti sayısı Grup geneli fair-play puanı (sarı kart=1, kırmızı kart=3, sarı + kırmızı kart=4 ceza puanı) Son 5 yıldaki kulüp katsayısı kriterleri dikkate alınır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

32 takımın yer aldığı grup kuraları 31 Ağustos 2023 tarihinde çekilecektir.

Kulüpler, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştirilecektir. 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturacaktır. Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayıları'na göre 2. , 3. ve 4. torbalara ayrılacaktır. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp, aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmeyecektir. Maximum reyting amacıyla A-D grupları farklı tarih, E-H grupları farklı tarih olmak üzere maç fikstürleri hazırlanacaktır.