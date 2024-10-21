GALATASARAY AVRUPA MAÇI: Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Galatasaray- IF Elfsborg maçının saat kaçta ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Taraftarlar ve futbol severler, sarı-kırmızılıların bu önemli mücadelede nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklerken, maçın tarih, saat ve nerede oynanacağına dair detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- IF ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.