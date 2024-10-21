GALATASARAY AVRUPA MAÇI: Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Galatasaray- IF Elfsborg maçı saat kaçta, nerede?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde IF Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve saati futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Bu önemli maçın detaylarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? İşte detaylar!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Galatasaray- IF Elfsborg maçının saat kaçta ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Taraftarlar ve futbol severler, sarı-kırmızılıların bu önemli mücadelede nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklerken, maçın tarih, saat ve nerede oynanacağına dair detaylar yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Galatasaray- IF Elfsborg maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
GALATASARAY- IF ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.