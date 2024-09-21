Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ YEDEK KADRO

Galatasaray: Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan