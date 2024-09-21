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Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?
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Sporseverler, Galatasaray- Fenerbahçe ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Galatasaray- Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Fenerbahçe ilk 11! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ YEDEK KADRO

Galatasaray: Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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