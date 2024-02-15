Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'ya devam ediyor mu?

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanıyor. Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'ya devam ediyor mu?

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi. Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. Aslan, topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

Turu geçen taraf rövanş maçı sonrası belli olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray ; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Sparta Prag; Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta.

CANLI ANLATIM

62' KIRMIZI KART! Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart gördü.

61' Mertens'in ceza sahası içine ortasında Sparta Praglı oyuncuların ters kafası doğrudan kaleye giderek ağlarla buluştu.

60' GOL Galatasaray tekrar öne geçti!

59' Galatasaray'da Mertens orta alandan kaleyi düşündü. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.

58'Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Peter Vindahl Jensen kalesinden çıkıp topa sahip oldu.

56' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda seken topu Kerem Aktürkoğlu aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun kaleye yolladığı top çerçeveyi bulmadı.

55' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna girdi.

54' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında top savunmadan kornere gitti. Galatasaraylı oyuncular elleme oynama itirazında bulunuyor.

54' DİREK! Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda direği geçemedi.

52' Galatasaray'da Kaan Ayhan oyuna tekrar girdi.

51' Temsilcimizde Kaan Ayhan kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyun alanında.

50' KAÇTI! Mertens'in ceza sahası içine ortasında Mauro Icardi'nin kafa vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

49' Galatasaray'da Kaan Ayhan yerde kaldı. Matej Rynes sarı kart gören isim oldu.

47' GOL Sparta Prag, Preciado ile golü buldu. Skor 1-1.

47' Galatasaray'da rakibine faul yapan Barış Alper sarı kart gördü.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

39' Dries Mertens'in ceza sahası içine ortasında savunma topu ön direkte karşıladı.

38' YİNE MUSLERA! Angelo Preciado'nun ara pasında Jan Kuchta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jan Kuchta'nın vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

36' MUSLERA! Kullanılan taç atışının devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Jan Kuchta bomboş pozisyonda topla buluştu. Jan Kuchta'nın vuruşu kaleci Muslera'da kalıyor.

35' Dries Mertens'in ceza sahası içine ortasında Lucas Torreira'dan seken top herkesi aşarak dışarıya gitti.

34' KALECİ! Dries Mertens'in sağ çaprazdan sert şutunu Peter Vindahl Jensen çeldi. Dönen topta Torreira'nın kaleye vuruşu üstten dışarıya gitti. Pozisyon bitiminde yan hakemin Torreira için ofsayt bayrağı havada.

33' KAÇTI! Galatasaray kaptığı topta hızlı geldi. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında Mertens'in vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

32' Dries Mertens'in sağ kanattan içeriye çevirdiği top Kerem Aktürkoğlu'nu aştı. Galatasaray mutlak pozisyonu değerlendiremedi.

31' Muslera'nın sağ kanada uzun pasını Ladislav Krejci kafayla karşıladı.

26' Matej Rynes'in ortasında Jan Kuchta'nın kafayla indirdiği topu Berkan Kutlu göğsüyle kalecisine bıraktı.

23' Berkan Kutlu'nun uzun pasında Mauro Icardi topu kontrol edemeyince top rakibe geçti.

22' Galatasaray taraftarı golle birlikte desteğini artırdı.

21' Ladislav Krejci'nin savunma arkasına uzun pasında Davinson Sanchez, Adam Karabec'ten önce topu uzaklaştırdı.

20' Sol çaprazda topu alan Kerem Demirbay topla ceza sahası içine girdi. Kerem'in çaprazdan sert şutunda top direk dibinden ağlarla buluştu.

19' GOL GOL GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti!

18' Mauro Icardi'nin ayağının dışıyla sağ kanada uzun pasında Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper arkadan gelen rakibinden sıyrılamayınca topu kaybetti.

14' Barış Alper ceza sahasına koşu gösteren Mauro Icardi'yi düşündü ancak ara pası geçmedi.

13' Kerem Demirbay'ın sağ kanada uzun pasında Ladislav Krejci rakibinden önce topu karşıladı.

12' MUSLERA! Angelo Preciado'nun pasında topu alan Jan Kuchta'nın vuruşu Muslera'da kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

10' Qazim Laci'nin savunma arkasına uzun pası çok hızlı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

8' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Mertens kale önünde topa dokunamadı.

6' MUSLERA! Nelsson'un kaptırdığı topta topu alanVeljko Birmancevic sol çaprazdan kaleyi düşündü. Muslera'nın ayağıyla kurtardığı top kornere gitti.

3' Sparta Prag karşılaşmaya oldukça baskılı başladı.

1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...