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Galatasaray Dinamo Kiev muhtemel 11'ler açıkladı mı? Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu!

Galatasaray Dinamo Kiev muhtemel 11'ler açıkladı mı? Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.- İki takım tarihlerinde ilk kez bir UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Dinamo Kiev muhtemel 11'ler açıkladı mı? Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Galatasaray Dinamo Kiev maçı neden Salı günü, neden 18.30'da erken oynanıyor? Galatasaray Dinamo Kiev muhtemel 11'ler açıkladı mı? Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu!

GALATASARAY, ÜST TURU GARANTİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

"Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, yarınki karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

Galatasaray Dinamo Kiev muhtemel 11'ler açıkladı mı? Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu!

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER AÇIKLADI MI?

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dires Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Dinamo Kiev : G. Bushchan, K. Bilova, D. Popov, M. Dyachuk, O. Karavaev, V. Buyalskiy, V. Brazhko, V. Dubinchak. N. Voloshyn, V. Kabaiev, V. Vanat


DİNAMO KİEV'İN PUANI YOK

Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

SARI-KIRMIZILILAR, EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

"Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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