Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak (Fenerbahçe Galatasaray)? Osimhen – Batshuai – Icardi oynayacak mı?

Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde rakibin golcüleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, rakibin hücum planını bozmak için sıkı bir çalışma içinde. Özellikle Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirten Mourinho, Galatasaray'ın oyun kurucusu Sara'ya da sert baskı uygulanmasını istiyor. Peki, Galatasaray derbide çift forvet mi oynayacak?

FENERBAHÇE PLANNI HAZIRLADI

Kanarya, derbide Galatasaray'ın en etkili hücum silahları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'ye özel önlem alacak. Jose Mourinho, ikinci yarıda forma giymesi beklenmesine rağmen, Fenerbahçe'deki oyuncuların tüm özelliklerini yakından bilen Batshuayi'ye ekstra dikkat edilmesini öğrencilerine anlattı.

5 maçta rakip filelere 17 gol gönderen Galatasaray'ın hücum planına oyun kurucu olarak katkı veren Sara'yı da önde sert baskıyla durdurmaya hazırlanan Jose Mourinho, böylece rakibinin geçiş oyununa sekte vurmayı hedefliyor.

GALATASARAY DERBİDE ÇİFT FORVET Mİ OYNAYACAK?

beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ilişkin önemli bilgiler aktardı.

"Galatasaray kazandığı zaman yüksek iştahlı oynuyor ve çoşkulu futbol ortaya koyuyor. Az da olsa kaybettiği maçlarda ise tamamen tam tersine şahit oluyoruz. Son Gaziantep maçına dikkat edin. Efe girdi, Barış çıktı. Hoca orada bir orta saha kurgusu test etti. Geçen sene Galatasaray; Torreira, Kerem Demirbay ve Mertens orta sahasıyla şampiyon oldu. Yine aynısını denedi son dakikalarda. Özellikle Davinson, Torreira ve Kerem Galatasaray'ın önde baskı timi. Bu denklemde Sara sol açık oynayacak. İngiltere'de çok fazla görev yaptı o bölgede. Barış da sağ kanatta. En uçta da Osimhen olacak. Hocanın çıkartacağı bu 11 bana sürpriz gelmez ama genel kamuoyuna sürpriz olabilir." dedi.

Futbol Plus Youtube kanalında Onur Özkan, Florya'daki çalışmalardan bilgiler aktardı.

"Çok ihtimal vermiyorum ama güvenli bir yerden gelen bilgiye göre; Okan Buruk antrenmanda çift forvet denemiş. Okan Buruk idmanda Osimhen ve Batshuayi'li çift forveti denedi." ifadelerini kullandı.

Bazı yorumcular, Okan Buruk'un çift forvet tercih edeceğini bazı yorumcular ise tek forvet tercih edeceğini ifade ediyor.