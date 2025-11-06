Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Haberler

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 yenilen Ajax'ta taraftarlar teknik direktör John Heitinga'ya karşı isyan başlattı. AFCA adlı taraftar grubu, teknik direktörün derhal görevden alınmasını talep etti. Heitinga, istifa sorularına 'Hayır' yanıtı verdi ve takımı toparlayacağına inandığını belirtti. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puan alamayan iki takımdan biri oldu.

  • Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup oldu.
  • Ajax taraftar grubu AFCA, teknik direktör John Heitinga'nın görevden alınmasını talep etti.
  • John Heitinga, istifa etmeyeceğini açıkladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta sular durulmuyor. Hollanda temsilcisinde teknik direktör John Heitinga'ya karşı büyük bir isyan başladı. Taraftar grubu AFCA, yenilgi sonrası çok sert bir bildiri yayımlayarak yönetimi göreve çağırdı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Galatasaray karşısında alınan ağır mağlubiyet, Ajax camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Tribünlerde başlayan tepkiler, kısa sürede kulübün ana taraftar gruplarına da sıçradı. AFCA adlı taraftar grubu, yaptığı açıklamada teknik direktör John Heitinga'nın derhal görevden alınmasını talep etti.

Bildiride, "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli." ifadelerine yer verildi. Taraftarlar ayrıca, takımın yeniden ayağa kalkması için tecrübeli bir teknik direktörün göreve getirilmesi gerektiğini vurguladı.

HEITINGA'DAN NET YANIT

Galatasaray yenilgisi sonrası basın toplantısında konuşan Heitinga ise istifa sorularına net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi. Genç teknik adam, görevine devam edeceğini belirtirken, taraftar tepkilerinin farkında olduğunu ancak takımı toparlayacağına inandığını söyledi.

AJAX'TA KARA TABLO

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle birlikte Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puan alamayan iki takımdan biri oldu. Hollanda devinde taraftar baskısının giderek artması sonrası, yönetimin önümüzdeki günlerde teknik heyetle ilgili radikal bir karar alabileceği konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hatayspor çıksa daha iyi oynardı bu nasıl Ajax la

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
