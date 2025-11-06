Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta sular durulmuyor. Hollanda temsilcisinde teknik direktör John Heitinga'ya karşı büyük bir isyan başladı. Taraftar grubu AFCA, yenilgi sonrası çok sert bir bildiri yayımlayarak yönetimi göreve çağırdı.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Galatasaray karşısında alınan ağır mağlubiyet, Ajax camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Tribünlerde başlayan tepkiler, kısa sürede kulübün ana taraftar gruplarına da sıçradı. AFCA adlı taraftar grubu, yaptığı açıklamada teknik direktör John Heitinga'nın derhal görevden alınmasını talep etti.

Bildiride, "Bu artık sürdürülebilir değil. Sportif performanstaki düşüşe hemen son verilmeli." ifadelerine yer verildi. Taraftarlar ayrıca, takımın yeniden ayağa kalkması için tecrübeli bir teknik direktörün göreve getirilmesi gerektiğini vurguladı.

HEITINGA'DAN NET YANIT

Galatasaray yenilgisi sonrası basın toplantısında konuşan Heitinga ise istifa sorularına net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi. Genç teknik adam, görevine devam edeceğini belirtirken, taraftar tepkilerinin farkında olduğunu ancak takımı toparlayacağına inandığını söyledi.

AJAX'TA KARA TABLO

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle birlikte Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puan alamayan iki takımdan biri oldu. Hollanda devinde taraftar baskısının giderek artması sonrası, yönetimin önümüzdeki günlerde teknik heyetle ilgili radikal bir karar alabileceği konuşuluyor.