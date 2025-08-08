Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok?

Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok?
Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok? sorusu, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar, kamp sürecine geç katılma ve lisans işlemleri nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Galatasaray'da forvet hattında Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata kadroda yer almıyor. Ayrıca stoper bölgesinde Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın yokluğu dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok? Mauro Icardi neden oynamıyor? İşte detaylar...

GALATASARAY'DA KİMLER SAKAT?

Sakatlığı nedeniyle son resmi maçına kasım ayında çıkan Icardi takımla çalışmalara katılsa da sağlık ekibi ve teknik heyet, yıldız santrforun henüz hazır olmadığı görüşünde birleşti.

Galatasaray'da kimler sakat, kimler kadroda yok?

GALATASARAY GAZİANTEP DEPLASMANINDA KİMLER KADRODA YOK?

Osimhen, kampa geç katılmıştı. Karşılaşmada Galatasaray'ın iki stoperi Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı. Öte yandan geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçirip takıma dönen Derrick Köhn de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

