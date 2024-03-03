Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Anlık olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

2' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 önde...

1' Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...

ZAHA GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer almadı. Buna göre Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçınd sakatlığı nedeniyle yer almıyor.