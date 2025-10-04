GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Süper Lig'in en heyecanlı maçlarından biri olarak sahne alıyor. Bu kritik mücadeleyi canlı ve kesintisiz olarak takip etmek isteyenler için maçın hangi gün oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan ekranlara geleceği gibi önemli detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASAR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Maçı canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://beinsports.com.tr/

GALATASARAY-BEŞİTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig derbisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü, yani bugün oynanacak. Türk futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek bu dev mücadele, haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olma özelliği taşıyor.

GALATASARAY-BEŞİTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbinin başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Taraftarlar, karşılaşmayı hem stadyumda hem de ekran başında takip edebilecek. 90 dakika boyunca tansiyonun yüksek olması beklenen mücadele, akşam saatlerinde başlayacağı için milyonlarca futbolseverin ekran başında olması öngörülüyor.

GALATASARAY-BEŞİTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak olan bu önemli derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneleri, maçı yüksek çözünürlükte ve canlı yayın anlatımıyla takip edebilecek. Ayrıca, kanalın dijital platformları üzerinden de yayın erişilebilir olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Uğurcan

Singo

Sanchez

Abdülkerim

Jakobs

Lemina

Torreira

Yunus

İlkay (Sane)

Barış

Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: