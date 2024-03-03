GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki!

Galatasaray – Bolu spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Galatasaray – Bolu spor spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Galatasaray- Beşiktaş maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki!

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kritik Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda, Kablo TV'de 232 numaralı kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş maçı şifrelidir. Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması resmi olarak herhangi bir platform üzerinden şifresiz izlenememektedir.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Galatasaray – Beşiktaş maçının başlamasının ardından canlı anlatım ile birlikte Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz.

6' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Cenk Tosun uzaklaştırmayı başardı.

6' Hızlı gelen konuk ekipte Barış Alper hızla ceza sahası içine girdi. Barış'ın içeriye çevirdiği top Al-Musrati'den kornere gitti.

5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Barış Alper topu almak istediği sırada Colley'e faul yaptı.

3' Kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.

2' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 önde...

1' Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Wilfried Zaha

ZAHA GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK MU?

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer almadı. Buna göre Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçınd sakatlığı nedeniyle yer almıyor.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.