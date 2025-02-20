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Galatasaray AZ Alkmaar maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray AZ Alkmaar bu akşam AZ Alkmaar ile UEFA maçı oynayacak. Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray AZ Alkmaar maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray AZ Alkmaar maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam AZ Alkmaar le UEFA maçı oynayacak. Galatasaray'ın AZ Alkmaarile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Galatasaray AZ Alkmaar maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak..

GALATASARAY AZ ALKMAARMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray AZ Alkmaar maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY AZ ALKMAARİLK 11 BELLİ OLDU MU?
Galatasaray:

Galatasaray AZ Alkmaar maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


AZ Alkmaar:

Galatasaray AZ Alkmaar maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve AZ Alkmaar, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray AZ Alkmaar maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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