Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki, maç saatinin gelmesinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmakta. Futbol severler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilirler. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Ankaragücü– Galatasaray spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Ankaragücü spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 18 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü – Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER?
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.