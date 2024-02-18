Ankaragücü– Galatasaray spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Ankaragücü spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 18 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü – Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda yapılan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER?

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.