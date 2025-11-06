Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, hem sahada hem de kasada kazanmaya devam ediyor. Turnuvada üst üste üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA'dan aldığı gelirlerle dikkatleri üzerine çekti.

OSIMHEN'İN HAT-TRICK YAPTI

Devler Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-0'lık net bir skorla geçti. Mücadelede üç gol birden atan Osimhen yıldızlaşırken, bu galibiyet sarı-kırmızılı kulübe önemli bir gelir daha kazandırdı.

UEFA GELİRLERİ ARTIYOR

Turnuvaya Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray, ardından Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yenerek hem puan durumunda yükseldi hem de gelir hanesini kabarttı.

GALİBİYETLERDEN 6.3 MİLYON EURO

Ajax karşısında aldığı galibiyetle 2.1 milyon euroluk prim kazanan Galatasaray, son üç maçtaki başarılarıyla yalnızca galibiyet ödüllerinden toplam 6.3 milyon euro elde etti.

TOPLAM GELİR 32.291 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Şampiyonlar Ligi'ne katılım (ayakbastı) bedeli olarak 25.991 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, böylece toplam kazancını 32.291 milyon euroya çıkardı.