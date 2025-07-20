Hazırlık maçlarının yayınlanıp yayınlanmadığı konusu, taraftarların en çok merak ettiği başlıklardan biri. Özellikle Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir? sorusu internette yoğun şekilde aratılıyor. Galatasaray'ın Avrupa kampındaki bu önemli provası, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlaması açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray - Admira Wacker maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Admira Wacker maçı nerede izlenir?

GALATASARAY ADMIRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Admira Wacker maçı, 20 Temmuz 2025 Pazar akşamı saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma, Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek.

GALATASARAY ADMIRA WACKER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak yayın şifreli olacak. Yani bu maçı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olmaları gerekiyor. Yayın dijital platformlar üzerinden de izlenebilir.