Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisi merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratılıyor. Peki, Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor?

GADDAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar dizisinin 12. Bölüm fragmanı yayınlandı.

GADDAR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GADDAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?