Gabriel Sara Suriyeli mi? Gabriel Sara, Suriye Milli Takımı'nda mı oynayacak?

Brezilya doğumlu olan ve anne tarafından Suriye kökeni bulunduğu öne sürülen futbolcuya, Suriye Milli Takımı'ndan teklif geldiği iddiası ortaya atıldı. Peki, bu gelişme doğrultusunda Gabriel Sara gerçekten Suriye Milli Takımı'nı tercih edecek mi? Oyuncunun vatandaşlık durumu ve tercihi merak konusu oldu.

GABRİEL SARA SURİYELİ Mİ?

Gabriel Sara'nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu öne sürülüyor. Brezilya'da dünyaya gelen futbolcunun ailesinin bir kısmının Orta Doğu kökenli olduğu iddiası, sosyal medyada geniş yankı buldu.

GABRİEL SARA SURİYE MİLLİ TAKIMI'NDA MI OYNAYACAK?

Son günlerde ortaya atılan iddialara göre, Suriye Milli Takımı'nın Gabriel Sara'ya resmi bir davet gönderdiği belirtiliyor. Brezilyalı oyuncunun ise bu teklifi değerlendirmek üzere süre istediği ve kararını henüz netleştirmediği iddia ediliyor.