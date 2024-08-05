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Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, nereli? Gabriel Sara hayatı ve kariyeri...

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Gabriel Sara'nın yaşı, nereli olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Gabriel Sara'nın hayatı ve başarıları detaylı bir şekilde inceleniyor. Galatasaray başarılı futbolcuyla anlaşma sağladı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Galatasaray, İngiltere Championship ekibi Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Peki, Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, nereli? Gabriel Sara hayatı ve kariyeri...

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Davi Gomes Sara 26 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Gabriel Sara, Süper Lig kulübü Galatasaray ile anlaşma sağlayan orta saha oyuncusu ve Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

15 Temmuz 2022'de EFL Championship kulübü Norwich City , Sara için São Paulo ile 6 milyon sterlinlik bir transfer ücreti ve eklentiler konusunda anlaştı ve oyuncu 2026'ya kadar bir sözleşme imzaladı. Sara, Norwich formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2022'de Wigan Athletic ile 1-1 berabere kalınan maçta sakatlanan Max Aarons'ın yerine oyuna girerek çıktı. Sara, Norwich formasıyla ilk golünü Preston North End'e 3-2 yenildikleri maçta attı ve üç hafta sonra Carrow Road'da Stoke City'ye karşı 3-1 kazandıkları maçta bir gol daha attı.

Sara, 14 Şubat 2023'te Norwich'in Hull City'ye karşı 3-1 galibiyetinde bir gol daha attı, ardından Kanarya'nın Cardiff City'ye karşı 2-0 galibiyetinde üst üste iki maçta gol attı ve play-off kovalayan Millwall'a karşı deplasmanda 3-2 galibiyette galibiyet golünü attı. 2023'te NCFC'nin sezonun oyuncusu için Barry Butler anı kupasını kazandı.

2023-24 sezonunun ilk ayında bir gol ve iki gol pası atan Sara, Ağustos ayının EFL Championship Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sezonun ilerleyen dönemlerinde Sara, Norwich şehrinin play off noktası için önemli bir rol oynadığını kanıtladı ve Preston'a karşı geç saatlerde önemli bir gol attı.

Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, nereli? Gabriel Sara hayatı ve kariyeri...

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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