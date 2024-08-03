Fransa Brezilya maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fransa Brezilya maçı şifresiz mi ve Fransa Brezilya maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fransa Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Brezilya hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

FRANSA BREZİLYAMAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fransa Brezilya arasındaki maç, tabii spor 4 kanalından canlı maç izlenebilecek.

FRANSA BREZİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Fransa Brezilya maçı, 3 Ağustos Cumartesigünü oynanacak.

FRANSA BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Brezilya maçı, saat 22:00'de başlayacak.

FRANSA BREZİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Brezilya, karşı karşıya geleceği maç, Nantes'da, La Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak.