Frankfurt Union Berlin CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Eintracht Frankfurt Union Berlin maçı ne zaman?

EINTRACHT FRANKFURT – UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu mücadeleyi S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 16:30'da başlayacak.

S SPORT PLUS MAÇ YAYINI VE İZLEME BİLGİLERİ

Mücadeleyi ekranlara taşıyacak olan S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Futbol tutkunları bu platform aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek.

TİVİBU SPOR 2 MAÇ YAYINI VE İZLEME BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Tivibu 79. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet erişimi sayesinde şifreli olarak izlenebiliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Tivibu'nun sunduğu yayın imkanlarından faydalanabilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Eintracht Frankfurt – Union Berlin karşılaşması, Frankfurt'un efsane stadyumu Deutsche Bank Park'ta oynanacak. Bundesliga'nın önemli randevusu, taraftarlara futbol şöleni yaşatacak.