FOX Çalar Saat konuğu Sera Kadıgil kimdir? Sera Kadıgil kaç yaşında, nereli? Sera Kadıgil biyografisi!

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İstanbul - 1984, Engin Çelik, Ayşe Sevilay.

Avukat; Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır. Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.

25 Haziran 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

İleri düzeyde İngilizce bilen Kadıgil Sütlü, evlidir.