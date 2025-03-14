Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, yasadışı bahis soruşturması kapsamında Flash TV'nin sahibi Erkan K.'nın da aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonu, finans sektöründeki yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, Flash TV kapatıldı mı? Flash TV'ye neden el konuldu? İşte detaylar...

FLASH TV KAPATILDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı yasadışı bahis soruşturması, finans ve medya dünyasını sarsan önemli operasyonlardan biri oldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan K., "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma sürecinde, Flash TV'nin kapatılması, medya sektöründe geniş yankı buldu. 6 milyar 900 milyon TL'lik yasa dışı bahis trafiği ile bağlantılı olduğu iddia edilen bu şirketlere yönelik operasyon, finans sektöründe büyük bir hareketlilik yarattı.

Yetkililer, yapılan operasyonla yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasının engellenmesinin hedeflendiğini belirtti. Şüphelilerin mali işlemleri detaylı şekilde incelenirken, Flash TV'nin yayın haklarının ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Öte yandan, operasyon kapsamında ele geçirilen belgeler ve dijital materyaller inceleniyor. Flash TV'nin kapanması ve Payfix'in faaliyetlerine son verilmesi, yasadışı finans akışını durdurma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MASAK VE MERKEZ BANKASI'NIN RAPORUNDA NE VAR?

MASAK ve Merkez Bankası'nın Denetim raporlarındaki tespitlere göre, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin de toplamda 211 bin 109 hesabı olduğu belirlendi. Bu hesaplardan da 855'nin sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu belirtildi. Söz konusu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği iddia edilen raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildiği kaydedildi. Yapılan bu para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri incelendiğinde 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında aldığı 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemlerine ilişkin olduğu iddia edildi.