Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroBasket çeyrek final

Avrupa Basketbol Şampiyonası 2025 çeyrek finaline damga vuran mücadelede, Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Bu kritik randevu, hem turnuva geçmişinde hem de güncel performanslarında yeni bir eşiğe işaret ediyor. Peki, Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı nerede oynanacak? İşte, EuroBasket çeyrek final 2025 hakkında tüm detaylar...

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşması, Çarşamba 10 Eylül 2025 günü gerçekleşecek. FIBA'nın resmi çeyrek final takvimine göre Finlandiya – Gürcistan eşleşmesi bu tarihte planlandı.

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19:00'da olacak. TRT Spor ekranları yerel yayın programı üzerinden bu saate göre canlı yayına yer verecektir.

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Çeyrek final heyecanı, Türkiye'de TRT Spor kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Resmî açıklamaya göre, bu önemli karşılaşma TRT Spor'un canlı yayın platformunda sporseverlerle buluşacaktır. (Ek bilginiz doğrultusunda bu kanal açıklandığı için tekrara gerek yok.)

FİNLANDİYA - GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başkent Riga'nın sembol mekanlarından biri olan Arena Riga salonu, bu heyecanlı çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak. FIBA kayıtlarına göre, Finlandiya ile Gürcistan arasında oynanacak mücadele bu salondaki organizasyonun bir parçasıdır.