Antalya'nın ilçesi olan Finike'yi hangi belediyenin yönettiği merak ediliyor. Arama motorlarında Finike Belediyesi hangi parti? Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi kimdir? soruları aratılıyor. Akdeniz'in sevilen beldesi olan Antalya, Finike hakkında merak edilenler var. Peki, Finike Belediyesi hangi parti? Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi kimdir? İşte detaylar...

Akdeniz'in sevilen yeri olan Antalya'nın Finike İlçesi hakkında merak edilenler arasında Finike Belediyesi hangi parti? sorusu yer alıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez yeri olan Finike Belediyesi hangi parti? Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi kimdir? İşte merak edilenler...

MUSTAFA GEYİKÇİ KİMDİR?

CHP Antalya Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 1958 yılında Turunçova Çavdır'da dünyaya geldi. İlkokulu Çavdır İlkokulu'nda, ortaokul öğrenimini Finike Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Maliye ve Muhasebe Bölümünü lisans düzeyinde 1978 yılında tamamladı. Narenciye üzerine ticari faaliyetletine devam ederken 1984-1994 yıllarında Turunçova Belediyesi Meclis Üyeliği, 2004-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği ve 2014-2019 Finike Belediyesi Meclis Üyeliği yaptıktan sonra 2019 Yılı Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak Finike Belediye Başkanı seçildi. Evli, iki çocuk, 1 kız torunu sahibidir. Yürüyüş yapmayı, kitap okumayı, yüzmeyi seven, ailesiyle vakit geçirmekten keyif alan, halkla iç içe, bağını hiç koparmayan bir siyasetçi olma özelliği taşımaktadır.