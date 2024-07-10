Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu!

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için geri sayım başladı. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. İlk maçını Hollanda ile yapacak olan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, C grubunda Olimpiyatlara başlayacaktır. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle;

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı.

PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ: 10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-İtalya