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Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu!

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Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat maçları ne zaman başlayacağı merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın C grubunda hangi kadro ile mücadele edeceği belli oldu. Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu araştırılıyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat maçları ne zaman başlıyor?

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için geri sayım başladı. Filenin Sultanları Olimpiyat maçları hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. İlk maçını Hollanda ile yapacak olan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, C grubunda Olimpiyatlara başlayacaktır. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu!

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle;

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Tuğba İvegin, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Gizem Örge, Beyza Arıcı.

Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, hangi tarihte? A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat kadrosu!

PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 TEMMUZ: 10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS: 10.00 Türkiye-İtalya

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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