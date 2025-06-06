A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi kadrosunda yer almayan Zehra Güneş'in durumu kafaları karıştırdı. "Zehra Güneş neden yok?" sorusu gündem olurken, yıldız oyuncunun sağlık durumu ve kadro tercihleri tartışılmaya başlandı. Peki, Zehra Güneş neden yok? Filenin Sultanları Milletler Lig'inde Zehra Güneş yok mu? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA KADROSU

Çin'de düzenlenen ilk hafta maçları için açıklanan kadroda Zehra Güneş'in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen de yer almadı. Bu oyuncuların geniş kadroda olmalarına rağmen dinlendirme amacıyla Çin'e götürülmedikleri belirtildi.