Zehra Güneş neden yok? Filenin Sultanları Milletler Lig'inde Zehra Güneş yok mu?

Zehra Güneş neden yok? Filenin Sultanları Milletler Lig'inde Zehra Güneş yok mu?
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Zehra Güneş neden yok? Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi kadrosunda yer almayan yıldız voleybolcunun durumu, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Özellikle "Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Zehra Güneş yok mu?" sorusu, arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi kadrosunda yer almayan Zehra Güneş'in durumu kafaları karıştırdı. "Zehra Güneş neden yok?" sorusu gündem olurken, yıldız oyuncunun sağlık durumu ve kadro tercihleri tartışılmaya başlandı. Peki, Zehra Güneş neden yok? Filenin Sultanları Milletler Lig'inde Zehra Güneş yok mu? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA KADROSU

Çin'de düzenlenen ilk hafta maçları için açıklanan kadroda Zehra Güneş'in yanı sıra Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın, Sinead Jack Kısal ve Ege Melisa Bükmen de yer almadı. Bu oyuncuların geniş kadroda olmalarına rağmen dinlendirme amacıyla Çin'e götürülmedikleri belirtildi.

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş Neden Yok?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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