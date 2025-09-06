FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Voleybol Dünya Şampiyonası final maçı ne zaman?

Voleybol severler, Dünya Şampiyonası final maçının tarihini büyük bir heyecanla bekliyor. Turnuvanın en kritik karşılaşması olacak bu finalin ne zaman oynanacağı, spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Takımların performansı ve finale kalma mücadeleleri, heyecanı doruklara çıkarmış durumda. Voleybolseverler, bu büyük mücadeleyi kaçırmamak için gün sayıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sergilediği muhteşem performansla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Yarı finalde zorlu Japonya karşısında üstünlük sağlayan Filenin Sultanları, bu zaferin ardından büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek. Tüm voleybolseverlerin heyecanla beklediği final mücadelesi, 7 Eylül Pazar günü oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Voleybol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği final maçı, 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kritik mücadelede şampiyonluk için sahaya çıkacak. Yarı finalde gösterdikleri üstün performansla büyük bir gurur kaynağı olan Filenin Sultanları, finalde de aynı kararlılık ve azimle mücadele etmeye hazırlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanlarının 7 Eylül Pazar günü oynayacağı büyük final maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki voleybolseverler, milli takımımızın şampiyonluk mücadelesini evlerinin rahatlığında heyecanla takip edebilecek. TRT 1'in geniş izleyici kitlesine ulaşan yayın kalitesi sayesinde, maç an be an, yüksek çözünürlükte ekranlara gelecek.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI İZLEME LİNKİ!

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002