Filenin Sultanları 2025 Miletler Ligi kadrosu! VNL 2025 Türkiye kadrosunda kimler var?

Voleybolseverlerin merakla beklediği açıklama Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan geldi. Açıklanan Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi kadrosu, hem tecrübeli yıldızları hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor. Milli takım teknik heyeti, bu geniş aday kadrodan turnuva öncesi nihai kadroyu belirleyecek. Peki, Filenin Sultanları 2025 Miletler Ligi kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI 2025 MİLLETLER LİGİ KADROSU

Pasörler:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları:

Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Alexia Carutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler:

Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular:

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Liberolar:

Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kadroda kaptan Eda Erdem Dündar yer almazken, oyuncunun 2025 Dünya Şampiyonası için dinlendirileceği belirtildi. Yabancı asıllı oyunculardan Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın varlığı ise dikkat çekti.

FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ

Maç programı şu şekilde;

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran: 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran: 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran: 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran: 14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz: 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz: 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye