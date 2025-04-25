Filenin Sultanları 2025 Miletler Ligi kadrosu! VNL 2025 Türkiye kadrosunda kimler var?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 yılında düzenlenecek olan FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Üç farklı ülkede oynanacak bu prestijli turnuva için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi kadrosu da açıklandı.
Voleybolseverlerin merakla beklediği açıklama Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan geldi. Açıklanan Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi kadrosu, hem tecrübeli yıldızları hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor. Milli takım teknik heyeti, bu geniş aday kadrodan turnuva öncesi nihai kadroyu belirleyecek. Peki, Filenin Sultanları 2025 Miletler Ligi kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
FİLENİN SULTANLARI 2025 MİLLETLER LİGİ KADROSU
Pasörler:
Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları:
Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Alexia Carutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler:
Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular:
Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay
Liberolar:
Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kadroda kaptan Eda Erdem Dündar yer almazken, oyuncunun 2025 Dünya Şampiyonası için dinlendirileceği belirtildi. Yabancı asıllı oyunculardan Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın varlığı ise dikkat çekti.
FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ
Maç programı şu şekilde;
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran: 07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran: 14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran: 11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran: 14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran: 19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz: 21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz: 21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz: 20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz: 21.00 Sırbistan-Türkiye