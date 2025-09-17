FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını namağlup tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, şimdi gözünü tarihe çevirdi. Rakip, Avrupa'nın köklü ekiplerinden biri: Hollanda! Bu maç sadece bir çeyrek final bileti değil; aynı zamanda Türk voleybolunun kaderini değiştirebilecek bir eşik. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? Filenin Efeleri maç takvimi...

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan millilerimiz, son 16 turunda güçlü rakiplerinden biri olan Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Hollanda voleybol maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde başlayacak ve bu mücadele millilerimizin çeyrek finale çıkma yolundaki en kritik sınavlarından biri olacak.

2025 Dünya Şampiyonası'nın bu aşaması, turnuvanın en heyecanlı bölümüne işaret ediyor. Gruptan üçte üç yaparak çıkan Türkiye, çeyrek finale çıkması durumunda organizasyon tarihinde bir ilke imza atacak. Bu nedenle 20 Eylül'deki karşılaşma sadece bir maç değil, bir dönüm noktası olacak.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.30'da başlayacak. Filipinler'in başkenti Manila ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle, maç Türkiye saatiyle öğleden sonra ekranlara gelecek. Bu saat dilimi, hafta sonu olmasından dolayı sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanması beklenen bir zaman dilimi.

Maç saati özellikle sosyal medya ve haber sitelerinde sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle "Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta" sorusu, arama motorlarında en çok yanıtı aranan başlıklardan biri haline geldi. Sporseverler şimdiden bu tarihi mücadeleyi izlemek için planlarını yapmaya başladı.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli voleybol severlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı. Türkiye Hollanda voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT, ulusal takımlarımızın mücadelelerini şifresiz yayınlayarak milyonlarca kişiye ulaşmayı sürdürüyor.

Maç yayın bilgileri, TRT'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Yayın öncesi detaylı analiz programları ve maç sonrası yorumlarla voleybolseverler için dopdolu bir yayın akışı sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliğini yapan Filipinler'in başkenti Manila, bu kritik mücadeleye de sahne olacak. Manila'daki Mall of Asia Arena, Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasının yapılacağı salon olarak belirlendi. 15 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olan bu dev spor salonu, şampiyonanın en dikkat çeken yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Manila, voleybolun Asya'daki yeni yükselen merkezlerinden biri haline gelirken, Türkiye'nin bu zorlu atmosferde nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu. Coğrafi uzaklık, seyirci baskısı ve iklim farkı gibi unsurlar bu maçta etkili olabilir.

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇ KADROSU

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'na son derece formda bir kadro ile katıldı. Grupta oynadığı üç maçı da set vermeden kazanan millilerimiz, Kanada karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İşte Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosundan öne çıkan bazı isimler:

Adis Lagumdzija – Pasör çaprazı

Efe Mandıracı – Smaçör

Arslan Ekşi – Pasör

Burutay Subaşı – Smaçör

Doğukan Ulu – Orta oyuncu

Bartu Bayraktar – Orta oyuncu

Yasin Aydın – Libero

Bedirhan Bülbül – Orta oyuncu

Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki milli takım, sistemli oyunu, etkili servisleri ve blok performansıyla turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. Özellikle genç oyuncuların katkısı ve takım içindeki uyum, Hollanda karşısında Türkiye'nin en büyük kozu olacak.

Hollanda tarafında ise yıldız pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz, Türkiye'nin karşısında dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor.