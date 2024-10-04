FIFA İsrail'i men etti mi? FIFA Ekim ayı İsrail kararı toplantısı ne zaman?

İsrail FIFA'dan men edildi mi? FIFA, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik başvurunun görüşüldüğü dünkü toplantıda yine bir yaptırım kararı alamadı. Peki, FIFA İsrail'i men edecek mi? FIFA Ekim ayı toplantısı ne zaman, İsrail kararını ne zaman erteledi? İşte detaylar...

FIFA İSRAİL'İ MEN ETTİ Mİ?

FIFA, Gazze'de devam eden soykırıma rağmen İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik Filistin'den yapılan çağrıya ilişkin vereceği kararı bir kez daha erteledi. Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA Konseyi, kararı 31 Ağustos'taki toplantısına ertelemiş ve daha sonra da ekim ayı toplantısına taşımıştı.

FIFA Konseyi, Gazze'de devam eden soykırıma rağmen İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik Filistin'den yapılan çağrıya ilişkin vereceği kararı bir kez daha erteledi.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesine yönelik FIFA'ya yaptıkları başvuruyla ilgili bağımsız bir hukuki değerlendirme alırken, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıklamıştı. Konuyu geçen temmuz ayındaki olağanüstü konsey toplantısında ele alma sözü veren FIFA, kararı 31 Ağustos'taki FIFA Konseyi toplantısına ertelemiş ve daha sonra kararını ekim ayı toplantısına taşımıştı.

PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti. Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın, İsrail'in ihracına yönelik FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

FIFA, disiplin komitesinin ise Filistin Futbol Federasyonu tarafından öne sürülen ayrımcılık suçuna ilişkin İsrail'e yönelik soruşturma başlatmakla görevlendirildiğini açıkladı. Bu kapsamda Filistin topraklarında bulunduğu iddia edilen İsrail futbol takımlarının İsrail'deki müsabakalara katılımı da soruşturulacak.